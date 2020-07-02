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Haberler Galeri İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?

İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?

Prenses Diana, stili sayesinde dünya çapında bir üne kavuştu. Modacıların en beğendiği stil ikonlarından birisi haline gelen Diana'yı takip eden birisi var. Kate Middleton Diana'nın stilini birebir kopyalıyor. İşte Prenses Diana ve Kate Middleton'ın stillerinin benzerliklerinden yansıyan kareler...

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 13:49
İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?
İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?

Prenses Diana St. Mary's Hospital 1984 / Kate Middleton St. Mary's Hospital 2018

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İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?
İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?

Lady Diana The Royal Ascot 1988 / Kate Middleton Wimbledon Tenis Şampiyonası 2018

İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?
İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?

Lady Diana Westminster ziyareti 1990 / Kate Middleton Stephen Lawrence ziyareti 2015

İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?
İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?

Lady Diana İsviçre 1986 / Kate Middleton İsviçre 2005

İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?
İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?

Lady Diana Sicilya 1985 / Kate Middleton Buckingham Sarayı 2012

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