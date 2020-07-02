İkisinin birbirinden farkı yok! Kate Middleton, Prenses Diana'yı taklit ediyor! Sizce hangisi?

Prenses Diana, stili sayesinde dünya çapında bir üne kavuştu. Modacıların en beğendiği stil ikonlarından birisi haline gelen Diana'yı takip eden birisi var. Kate Middleton Diana'nın stilini birebir kopyalıyor. İşte Prenses Diana ve Kate Middleton'ın stillerinin benzerliklerinden yansıyan kareler...