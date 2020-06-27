İleri sürüş teknikleri uzmanı, Alişan'ın yaptığı kazayı yerinde yorumladı: Hız belirtilenden yüksek olabilir

İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ UZMANI KAZAYI YERİNDE YORUMLADI

Alişan'ın yaptığı kazayı yorumlayan ileri sürüş teknikleri uzmanı Lütfi Ekit, "Öncelikle Alişan'a, ailesine ve tüm sevdiklerine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Jandarma bilir kişisinin kaza tespit tutanağına göre. Alişan'ın aracının bu yolda ortalama olarak 150 km hızla gittiği tespit edilmiş. Burada oldukça uzun bir fren izi var. Ayrıca Alişan'ın kullandığı cip, takla atmış ve itme gücüyle yolu kazıyarak 38 metre sürüklenmiş.

Normal şartlarda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün teknik verilerine göre, 150 kilometre hızla giden bir aracın sürücü fren intikal mesafesi 0.75 saniyedir. Bu süre zarfında araç iddia edilen aks koptuktan sonra 33 ya da 34 metre daha frene basmadan yola devam etmiştir. Daha sonra fren duruş mesafesi olarak da 90 metre daha yola devam etmiştir. Yani Alişan'ın yaklaşık o hızla geldiğini varsayarsak 5 saniye kadar frene basılı tutmuştur. Alişan'ın hızı jandarmanın da tutanakta belirttiği gibi ortalama 150 denilse de bu hız 5 ya da 10 kilometre daha yukarıda olabilir" dedi.