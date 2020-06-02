İlginç anlar! Yarı çıplak kadın...

Yola çıkmak için defalarca girişimde bulunan kadına ekipler engel oldu.
Yerlerde sürünüp, bağırıp çağırarak ekiplere direndi.
Vatandaşlar da kadını sakinleştirmek için devreye girdi. Ancak fayda etmedi.
Polisin evine götürmeyi teklif ettiği kadın bunu kabul etmedi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleriyle de gitmeyen kadın bir dolmuşa binerek oradan ayrıldı.
"Trafiğin altını üstüne getirdi" Olayı gören ve kadını sakinleştirmeye çalışan vatandaşlardan Rıza Köse, "Yolun karşısında arabadan indi. Trafiğin altını üstüne getirdi. Yola atlayınca hayati tehlikesi oldu ama kendisini polis kurtardı. 2 araba onun yüzünden kaza yaptı. Polis ekipleriyle de gitmedi. Yerlerde yattı. Süründü. Bağırdı çağırdı. En sonunda dolmuşa binip gitti" dedi.