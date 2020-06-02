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İlginç anlar! Yarı çıplak kadın...

Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda kimliği belirsiz bir kadın yola atladı. Akan trafikte hayatını ve hayatları tehlikeye atan kadın, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 18:46 Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 18:46
İlginç anlar! Yarı çıplak kadın...

Kimliği belirsiz yarı çıplak kadın ise kendisini kurtaran polis ekiplerine teşekkür etmek yerine zorluk çıkarmayı tercih etti.

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İlginç anlar! Yarı çıplak kadın...

Yola çıkmak için defalarca girişimde bulunan kadına ekipler engel oldu.

İlginç anlar! Yarı çıplak kadın...

Yerlerde sürünüp, bağırıp çağırarak ekiplere direndi.

İlginç anlar! Yarı çıplak kadın...

Vatandaşlar da kadını sakinleştirmek için devreye girdi. Ancak fayda etmedi.

İlginç anlar! Yarı çıplak kadın...

Polisin evine götürmeyi teklif ettiği kadın bunu kabul etmedi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleriyle de gitmeyen kadın bir dolmuşa binerek oradan ayrıldı.

İlginç anlar! Yarı çıplak kadın...

"Trafiğin altını üstüne getirdi"
Olayı gören ve kadını sakinleştirmeye çalışan vatandaşlardan Rıza Köse, "Yolun karşısında arabadan indi. Trafiğin altını üstüne getirdi. Yola atlayınca hayati tehlikesi oldu ama kendisini polis kurtardı. 2 araba onun yüzünden kaza yaptı. Polis ekipleriyle de gitmedi. Yerlerde yattı. Süründü. Bağırdı çağırdı. En sonunda dolmuşa binip gitti" dedi.

İlginç anlar! Yarı çıplak kadın...
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