İlginç anlar! Yarı çıplak kadın...

"Trafiğin altını üstüne getirdi"

Olayı gören ve kadını sakinleştirmeye çalışan vatandaşlardan Rıza Köse, "Yolun karşısında arabadan indi. Trafiğin altını üstüne getirdi. Yola atlayınca hayati tehlikesi oldu ama kendisini polis kurtardı. 2 araba onun yüzünden kaza yaptı. Polis ekipleriyle de gitmedi. Yerlerde yattı. Süründü. Bağırdı çağırdı. En sonunda dolmuşa binip gitti" dedi.