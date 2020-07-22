Haberler Galeri İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...

İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...

Yeni mizah kaynağı sosyal medyada yayılan bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Ne zaman, nerede çekildiği belli olmayan ama görenleri kırıp geçiren bu fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte sosyal medya üzerinden yayılan birbirinden komik ve bir o kadar anlamsız o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:09 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





