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Haberler Galeri İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...

İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...

Yeni mizah kaynağı sosyal medyada yayılan bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Ne zaman, nerede çekildiği belli olmayan ama görenleri kırıp geçiren bu fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte sosyal medya üzerinden yayılan birbirinden komik ve bir o kadar anlamsız o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:09 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:10
İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...

BU FOTOĞRAFLARA KİMSE ANLAM VEREMİYOR

Sosyal medya günümüzün yeni mizah kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla yayılan bu fotoğraflar hayret ettiriyor. İşte birbirinden garip ve güldüren o fotoğraflar.

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İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...
İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...
İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...
İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...
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