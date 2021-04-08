İltihaplı eklem romatizması belirtileri nelerdir? Uzman isim uyardı

"Romatizma iç organları da etkileyerek hayati tehlike oluşturabiliyor. Romatizmadan etkilenen organların başında göz, kalp, akciğer ve böbrekler geliyor. Romatizmanın küçümsememesi ve tıbbi tetkik yaptırılması çok önemli."
"GÜNLÜK RUTİNLER DAHİ YERİNE GETİRİLEMİYOR"
Tedavinin gecikmesi durumunda oluşabilecek durumlardan bahseden Dr. Dörtbaş, "Romatizma hastalıkları çoğu insana basit geliyor olabilir. Bir kalemi tutmak, musluğu açmak, pencereyi kapatmak gibi eylemler normal insanların gün içerisinde zorlanmadan yaptığı şeylerdir. Ancak, eklem tutulması ve hasara bağlı fonksiyon kaybı kişinin eklemlerini çok rahat kullanamamasına, bu en temel ihtiyaçlarını dahi yerine getirmekte zorlanmasına sebep olur. Kronik deformitenin ilerlemesi sonucunda ise hasta günlük rutinlerini dahi yerine getirmekte zorlanacaktır" diye konuştu.