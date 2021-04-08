İltihaplı eklem romatizması belirtileri nelerdir? Uzman isim uyardı

"YAŞ AYIRT ETMİYOR"

İltihaplı romatizmanın Türkiye'de ve dünyada bebek, genç, yaşlı fark etmeden yaklaşık 120 milyon insanın hayat kalitesini düşürdüğü söyleyen Dr. Dörtbaş, bunun enfeksiyonlar ve genetik faktörlerle aktarıldığını belirtti. Dr. Dörtbaş, "Her yaştan insan grubunda görülebilen romatizma genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Sigara içenlerde, kilolu ve hareketsiz insanlarda hastalığın daha şiddetli seyredebilir" dedi.

Kas ve iskelet sistemi hastalığı olan romatizmanın iç organların çalışmasını da bozabildiğini ifade eden Dr. Fulya Dörtbaş, sözlerine şöyle devam etti: