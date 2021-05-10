  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İlyas gözünü karartıyor! EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek

İlyas gözünü karartıyor! EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramaları yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz hafta merak uyandıran bir sahne ile sona eren EDHO'da bu hafta eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:10
İlyas gözünü karartıyor! EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İlyas gözünü karartıyor! EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek

İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

İlyas gözünü karartıyor! EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

İlyas gözünü karartıyor! EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek

Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

İlyas gözünü karartıyor! EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek

Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Balıkesir Ovası'ndan belgeselleri aratmayan görüntü
Balıkesir Ovası'ndan belgeselleri aratmayan görüntü