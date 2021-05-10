İlyas gözünü karartıyor! EDHO yeni bölümü ile ekrana kilitleyecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramaları yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz hafta merak uyandıran bir sahne ile sona eren EDHO'da bu hafta eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...