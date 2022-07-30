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Haberler Galeri İncirin başkenti Aydın'da hasat zamanı

İncirin başkenti Aydın'da hasat zamanı

Yaz meyveleri arasında en çok sevilenlerden olan incirin hasat zamanı geldi. Aydın'da "sarı lop" adı verilen taze incirde 40 bin hektarlık alanda hasat başladı. Sabah erken saatlerde gelen tarım işçileri bahçelerde öğlene kadar incir topluyor.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:17 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:22
İncirin başkenti Aydın’da hasat zamanı

Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezi olan kentte, 40 bin hektarlık alanda yılda yaklaşık 200 bin ton incir yetiştiriliyor. Bir bölümü taze olarak satışa sunulan incirin yaklaşık 70 bin tonu kurutularak ihraç ediliyor.

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İncirin başkenti Aydın’da hasat zamanı

HASAT ERKEN SAATTE BAŞLIYOR

Kuyucak ilçesinde gün doğmadan yola koyulan işçiler, güneşi incir ağaçlarının altında karşılıyor. Çoğunluğu kadın tarım işçilerince özenle toplanan incirler, kasalara yerleştirilip satışa hazır hale getiriliyor. İncir üreticisi Yahya Anlıak, AA muhabirine, büyük bir heyecanla bekledikleri incirde hasadın başladığını söyledi.

İncirin başkenti Aydın’da hasat zamanı

Havanın sıcak olmasından dolayı hasadın erken saatlerde yapıldığını belirten Anlıak, "Sabahın ilk ışıklarıyla hummalı bir çalışmayla başlıyor. Malum Aydın'ın sıcağı meşhur. 11.00-12.00 civarında hasadımızı bitirip tüccara teslim ediyoruz. İncir, iklim şartlarından en fazla ve en çabuk etkilenen meyve. O yüzden öğlen sıcağına kalmadan 11 gibi işimizi bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

İncirin başkenti Aydın’da hasat zamanı

Sezonun iyi başladığını dile getiren Anlıak, şunları ifade etti:

"Sarı lop incir tüccarda 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Kalitesine göre tezgahta 30 ile 50 lira arasında oluyor. Bundan dolayı da fiyatlar memnuniyet verici. Aydın inciri dünyanın en kaliteli inciri. Kışın havaların yağışlı gitmesi rekoltemizi ve kalitemizi artırdı. Bundan dolayı memnunuz. Geçen sene çok kurak geçti. Kuraklıktan incirlerimiz çok etkilendi, fakat bu yıl kışın ve bahar aylarının yağışlı geçmesi rekoltemizi yüzde 15-20 civarında artırdı."

İncirin başkenti Aydın’da hasat zamanı

Üretici Nuri Güler de hava şartlarının istedikleri gibi olmasına sevindiklerini, incirde kalitenin çok güzel olduğunu söyledi.

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