İncirin başkenti Aydın’da hasat zamanı

Sezonun iyi başladığını dile getiren Anlıak, şunları ifade etti:

"Sarı lop incir tüccarda 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Kalitesine göre tezgahta 30 ile 50 lira arasında oluyor. Bundan dolayı da fiyatlar memnuniyet verici. Aydın inciri dünyanın en kaliteli inciri. Kışın havaların yağışlı gitmesi rekoltemizi ve kalitemizi artırdı. Bundan dolayı memnunuz. Geçen sene çok kurak geçti. Kuraklıktan incirlerimiz çok etkilendi, fakat bu yıl kışın ve bahar aylarının yağışlı geçmesi rekoltemizi yüzde 15-20 civarında artırdı."