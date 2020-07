İngiliz Kraliyet Ailesi'nde ortalığı karıştıran kitap: Saray çalışanları 'engerek yılanına' benziyor! İşte o şok eden ifadeler

Meghan Markle aileye girdiğinden beri, İngiliz Kraliyeti'nde sular durulmuyor. Meghan Markle ve Prens Harry ABD'ye yerleşti. Ancak her gün farklı bir olayla gündeme gelmeye devam ediyorlar. Yeni çıkan kraliyet kitabı ortalığı fena karıştırdı. Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta yazanlar, dönen olayları ortaya döktü.