İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki 'engerek yılanı' kim? O kitap sarayı karıştırdı!

İngiltere'de sular durulmuyor. Meghan Markle ve Prens Harry'nin ayrılığından sonra kraliyet iyice karıştı. Şimdi de Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitap, gündemi değiştirdi. Markle ve Harry'nin hikayelerinin anlatıldığı ve çarpıcı ifadelerin yer aldığı kitap ortalığı karıştırdı.