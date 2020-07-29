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İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki 'engerek yılanı' kim? O kitap sarayı karıştırdı!

İngiltere'de sular durulmuyor. Meghan Markle ve Prens Harry'nin ayrılığından sonra kraliyet iyice karıştı. Şimdi de Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitap, gündemi değiştirdi. Markle ve Harry'nin hikayelerinin anlatıldığı ve çarpıcı ifadelerin yer aldığı kitap ortalığı karıştırdı.

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:46 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:01
İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki 'engerek yılanı' kim? O kitap sarayı karıştırdı!

Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitap İngiltere'yi fena karıştırdı. Kitap gündemden düşmüyor. Yeni kraliyet kitabında Prens Harry ve Meghan Markle'ın kişisel olarak katkıda bulunmadıkları, yazarlar Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın yaklaşık 100 kadar kaynakla konuşarak kitabı yazdıkları biliniyor.

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İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki 'engerek yılanı' kim? O kitap sarayı karıştırdı!

Kitapta yer alan ve hemen her gün farklı bir şekilde basında yer alan bilgiler, kraliyet ailesini rahatsız etti. Vanity Fair'e konuşan bir kaynak, "Saray, kitaptan dolayı çok üzgün, çünkü perde arkasında gerçekte ne olduğunu onlar biliyor" dedi. Aynı kaynak, "Açıkçası rahat bir nefes alıyor olmaları lazım. Daha kötüsü olabilirdi" yorumunu da yaptı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki 'engerek yılanı' kim? O kitap sarayı karıştırdı!

'KARDEŞLERİN ARASI İYİ DEĞİL'

Kitapta, kraliyetteki gerilimin sanıldığı gibi Meghan Markle ile Kate Middleton arasında olmadığı, Prens William ile Prens Harry kardeşler arasında olduğu yazıyor. Kitaba göre, William'ın, kardeşini evlilik için acele etmemesi konusunda uyardığı ve Harry'nin de bundan hoşlanmadığı haberleri basına yansıdı. Bu işin sonu da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye yerleşmesine kadar uzandı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki 'engerek yılanı' kim? O kitap sarayı karıştırdı!

ORTALIK KARIŞIK

Ancak ayrılık suların durulması için yeterli olmadı. Meghan Markle ile Prens Harry'nin aileden ayrılığının perde arkası bilinmiyor. Bu noktaya getiren sebepler hala merak ediliyor. Bu konuda kısa bir süre önce yayınlanan bir kitapta da bu konuyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Finding Freedom yazarları, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, aileden ayrılık kararını Prens William ile Kate Middleton'ın hep ön planda olmasını kıskandıkları için aldığını ileri sürdü.

Kitabın satırlarında öne sürülenlere göre, Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles ve Prens William'ın "arkasındaki koltukta" oturmaya daha fazla tahammül edemedi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki 'engerek yılanı' kim? O kitap sarayı karıştırdı!

İki yazarın kitapta ileri sürdüğüne göre, Prens Harry ile Markle'ın ailenin diğer üyelerinden daha popüler hale gelmesi olasılığı bazı saray mensuplarını rahatsız etti. Harry ile Meghan, Londra'da yaşadıkları sürede bu durumda mücadele etti.

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