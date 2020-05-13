Haberler
Galeri
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin 3.6 dolarlık veliahdı! İşte Prens George hakkında bilinmeyenler!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin 3.6 dolarlık veliahdı! İşte Prens George hakkında bilinmeyenler!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin veliahdı olan Prens George, doğduğu günden itibaren giydikleriyle kraliyete para kazandırıyor. Prens'in giydiği kıyafetler, internet üzerinden yok satıyor. Kate Middleton ve Prens William'ın ilk çocuğu olan George, tüm bunların yanında tahtında varisi. Peki hangi kurallara uyması gerekiyor? İşte Prens George hakkında bilinmeyenler!
Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:01
Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:20
Prens William ve Düşes Kate Middleton'ın ilk çocuğu olan Prens George, Prens Charles ile babası Prens William'ın ardından İngiliz Kraliyet Tahtı'nın üçüncü varisi. Ancak bu durumun henüz küçük prense anlatılmadığı ve uzun bir sürede söylenmeyeceği belirtildi.
Kraliyet Ailesi, geçmişten günümüze gelen geleneklerle birlikte devam eden uyulması gereken kurallara sahip. Bu kurallar tahtın varisi Prens George içinde geçerli. George'ı bekleyen binlerce kural olmasına rağmen, Dük ve Düşes çocuklarını oldukça sade bir yaşama alıştırmaya çalışıyor.
Kurallardan ilki; kraliyet erkeklerinin sekiz yaşına gelene kadar pantolon giymeleri yasak. Bu yüzden Prens George'u doğduğu günden bu yana şortla görüyoruz. Kaynaklara göre, Kraliyet erkekleri sekiz yaşına ulaştıklarında, pantolon giydikleri zaman büyüdüklerini ifade etmiş oluyorlar.
Bir diğer kural ise, sunulan hediyelerin kabulünün bir sınırı olması. Kraliyet Ailesi, sunulan her hediyeyi kabul edemiyor, bunların bir sınırı var.
Kraliyet Ailesi'ne, şahsen tanımadıkları ama Birleşik Krallık'ta yaşayan kişiler tarafından sunulan hediyeler, en ufak bir endişe taşındığı durumlarda reddedilir.