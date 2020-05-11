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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bilinmeyenleri! Bebeklerini nasıl büyütüyorlar? Doğum sonrası neler oluyor? İşte detaylar...
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bilinmeyenleri! Bebeklerini nasıl büyütüyorlar? Doğum sonrası neler oluyor? İşte detaylar...
İngiliz Kraliyet'i her zaman ve her yönüyle merak konusu olmuştur. Özellikle üç çocuğu olan Kate Middleton ve Prens William'ın hayatı mercek altında. Her doğum sonrası karşımıza çıkan Middleton, buna mecbur mu? Bebeklerini nasıl büyütüyorlar? Doğum sonrası neler oluyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:27
Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:40
Kraliyet ailesi üyelerinin bebekler ve doğumla ilgili uyması gereken kurallar ve ilginç gelenekler neler? İşte bebek bezinden doğum yöntemlerine kadar İngiliz kraliyet ailesinin bebek sırları.
Hürriyet'in haberine göre, kraliyet ailesine yeni bir bebek katıldığında bu konuda önce Kraliçe Elizabeth bilgilendiriliyor. Ondan sonra da bir tellal aracılığıyla mutlu haber halka duyuruluyor. Bunun ardından da bebek şerefine Londra Kulesi'nden 62 adet top atışı yapılıyor.
Kate Middleton'ın iki bebeğini de dünyaya getirdikten sonra çekilen ilk fotoğraflarını hatırlıyorsunuz değil mi? Genç anne her iki defasında da son derece bakımlı görünüyordu. Hem de tepeden tırnağa, saçından makyajına. Öyle ki kızını dünyaya getirdikten sonra pek çok kişi aslında bebeğin haftalar önce doğduğunu ileri sürmüştü. Hatta, bebeği Middleton yerine başka birinin dünyaya getirdiğini ileri sürecek kadar olayı abartanlar da olmuştu. Oysa gerçek bambaşka. Çünkü kraliyet ailesinin kadınlarının doğumdan sonra bakımlı bir şekilde kamuoyu karşısına çıkması onlardan beklenen bir durum. Canlarının yanması ve yorgun olmaları bile bu gerçeğe değiştirmiyor.
Bir başka konu da bebeğin cinsiyetiyle ilgili. Kurala göre anne ve babaların bebeklerinin cinsiyetini asla ve asla doğum anına kadar halka açıklamaması gerekiyor. Hatta birçoğu kendileri de bebeklerinin kız mı erkek mi olacağını dünyaya gelene kadar bilmiyor. Kate Middleton, ikinci bebeğinin kız olacağının ipuçlarını giysileriyle vermişti ve onu dikkatle takip eden birçok kişi bebeğin cinsiyetini tahmin etmişti. Hatta söylentilere göre bu davranışı yüzünden Kraliçe Elizabeth tarafından cezalandırılmıştı.
Bu arada Kraliyet ailesinde her ne kadar son zamanlarda artık bu anlayış terk edilmiş olsa da erkek bebek takıntısı vardı. Gelelim bu konuda anlatılan tüyler ürpertici olaylara.