İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bilinmeyenleri! Bebeklerini nasıl büyütüyorlar? Doğum sonrası neler oluyor? İşte detaylar...

Kate Middleton'ın iki bebeğini de dünyaya getirdikten sonra çekilen ilk fotoğraflarını hatırlıyorsunuz değil mi? Genç anne her iki defasında da son derece bakımlı görünüyordu. Hem de tepeden tırnağa, saçından makyajına. Öyle ki kızını dünyaya getirdikten sonra pek çok kişi aslında bebeğin haftalar önce doğduğunu ileri sürmüştü. Hatta, bebeği Middleton yerine başka birinin dünyaya getirdiğini ileri sürecek kadar olayı abartanlar da olmuştu. Oysa gerçek bambaşka. Çünkü kraliyet ailesinin kadınlarının doğumdan sonra bakımlı bir şekilde kamuoyu karşısına çıkması onlardan beklenen bir durum. Canlarının yanması ve yorgun olmaları bile bu gerçeğe değiştirmiyor.