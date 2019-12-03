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İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

Sahibi Mike Bridavsky, Lil Bub'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet fenomeni kedinin, kemik iltihabı nedeniyle pazar günü uykusunda öldüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 10:51
İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

Sosyal medyada dili dışarıda pozlarıyla tanınan ünlü kedi Lil Bub öldü.

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İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

Sahibi Mike Bridavsky, Lil Bub'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet fenomeni kedinin, kemik iltihabı nedeniyle pazar günü uykusunda öldüğünü belirtti.

İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

Lil Bub ile çektirdiği ilk ve son fotoğrafı kullandığı paylaşımda Bridavsky, Bub'un kendi yaşamının yanı sıra ailesinin ve evsiz evcil hayvanların hayatlarındaki büyük etkisini kelimelerle ifade etmenin çok zor olduğunu dile getirdi.

İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

Bridavsky, koşulsuz sevgi hakkında bildiği her şeyi öğrendiği Bub'un ayrıca ihtiyacı olan hayvanlar için 700 bin dolar bağış toplanmasını sağladığını ifade etti.

İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

Alt çenesinin kısa olması ve dişlerinin bulunmaması nedeniyle sürekli dışarıda duran diliyle sıra dışı bir görüntüye sahip 8 yaşındaki Lil Bub'un, Instagram'da 2,4 milyon, Facebook'ta da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

İnternet fenomeni kedi Lil Bub öldü

Cücelik dahil birçok rahatsızlıkla dünyaya gelen Lil Bub'un her patisinde fazladan parmağı vardı.

Video paylaşım sitesi YouTube'da şovları olan Lil Bub hakkında "Lil Bub & Friendz" adlı belgesel de çekilmişti.

AA

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