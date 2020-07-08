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İnternetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Mobil internetin hangi ülkede ucuz hangi ülkede pahalı olduğu açıklandı. Cable tarafından açıklanan listede Türkiye'de var. Peki, internetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:49 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:57
İnternetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Cable, ülkelerin GB başına ödedikleri mobil internet fiyatlarını baz alarak en pahalı ve en ucuz hizmetin sunulduğu ülkeleri belirledi.

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İnternetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

MOBİL İNTERNETİN EN UCUZ OLDUĞU ÜLKELER

Hindistan - 0,09 dolar

İnternetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Kırgısiztan - 0,21 dolar

İnternetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

İtalya - 0,43 dolar

İnternetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Ukrayna - 0,46 dolar

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