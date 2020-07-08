İnternetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

İnternetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Mobil internetin hangi ülkede ucuz hangi ülkede pahalı olduğu açıklandı. Cable tarafından açıklanan listede Türkiye'de var. Peki, internetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

