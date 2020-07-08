HaberlerGaleriİnternetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
İnternetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
Mobil internetin hangi ülkede ucuz hangi ülkede pahalı olduğu açıklandı. Cable tarafından açıklanan listede Türkiye'de var. Peki, internetin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:49Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:57
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Cable, ülkelerin GB başına ödedikleri mobil internet fiyatlarını baz alarak en pahalı ve en ucuz hizmetin sunulduğu ülkeleri belirledi.