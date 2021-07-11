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İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor! Baş Belası'nda heyecan dorukta
İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor! Baş Belası'nda heyecan dorukta
Atv'de Pazar akşamları izleyicisi ile buluşan Baş Belası dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri 'Baş Belası yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını artırdı. İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar. İşte Baş Belası yeni bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 10:17
İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor! Baş Belası'nda heyecan dorukta
Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar.
İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor! Baş Belası'nda heyecan dorukta
İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır.
İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor! Baş Belası'nda heyecan dorukta
İpek vakanın peşine düştüğünde Şahin'in geçmişteki büyük sırrını öğrenir. Artık İpek, Şahin'in sert mizacı ve duvarlarının sebebini biliyordur. Ancak Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinden beklemediği çok sert bir tepki alır.
İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor! Baş Belası'nda heyecan dorukta
Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını yapabilmek için Birol'a bir oyun hazırlar.
İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor! Baş Belası'nda heyecan dorukta
İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar.