İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor! Baş Belası'nda heyecan dorukta

Atv'de Pazar akşamları izleyicisi ile buluşan Baş Belası dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri 'Baş Belası yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını artırdı. İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar. İşte Baş Belası yeni bölüm fragmanı...