İpek, Şahin'in sırrını öğrendi! İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar..

Pazar akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Baş Belası dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İpek, kafasına takılan bir detayın peşini bırakmadı ve bulduğu ipuçları onu yıllar önceki bir vakaya götürdü. İpek, bu geçmiş davada Şahin'in yanlış kişiyi mahkum ettirmiş olabileceğini keşfetti. Araştırmasını derinleştiren İpek, sonunda Şahin'in büyük sırrını öğrendi. Artık Şahin'in sert mizacının ve duvarlarının sebebini biliyordu. Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinde ise hiç beklemediği çok sert bir tepki aldı. 'Baş Belası yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da arttı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...