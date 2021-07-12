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Haberler Galeri İpek, Şahin'in sırrını öğrendi! İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar..

İpek, Şahin'in sırrını öğrendi! İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar..

Pazar akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Baş Belası dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İpek, kafasına takılan bir detayın peşini bırakmadı ve bulduğu ipuçları onu yıllar önceki bir vakaya götürdü. İpek, bu geçmiş davada Şahin'in yanlış kişiyi mahkum ettirmiş olabileceğini keşfetti. Araştırmasını derinleştiren İpek, sonunda Şahin'in büyük sırrını öğrendi. Artık Şahin'in sert mizacının ve duvarlarının sebebini biliyordu. Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinde ise hiç beklemediği çok sert bir tepki aldı. 'Baş Belası yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da arttı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:12 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:13
İpek, Şahin'in sırrını öğrendi! İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar..

Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli ve sürükleyici hikayesi, sosyal medyada da #Geçmişinİzinde etiketiyle en çok konuşulanlar arasındaydı.

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İpek, Şahin'in sırrını öğrendi! İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar..

Şahin, tutanağı değiştirdiğini İpek'ten gizledi. Tutanağın değiştiğinden haberi olmayan İpek, işini kaybetmemek için Şahin'i ikna etmeye çalıştı. Şahin ise bu durumu kullanarak İpek'e işine karışmaması şartı koydu.

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İpek, Şahin'in sırrını öğrendi! İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar..

İpek büroya gelen yeni vakadan uzak durmaya çalışırken gerçeği öğrenip soluğu olay yerinde aldı. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişiyle bağlantılıydı.

İpek, Şahin'in sırrını öğrendi! İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar..

Simge'yle buluşan Yener'in 'Şebeke'ye çalıştığı ortaya çıktı. Yener'in tavrından hoşlanmayan Simge, onu sert bir dille uyardı. Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını elde edebilmek için Birol'a bir oyun hazırladı. Bu oyunda Betül'ün de önemli bir rolü vardı ancak işler umdukları gibi gitmedi. Vazgeçmeyen Nazlı yeni planını devreye sokmak için harekete geçti.

İpek, Şahin'in sırrını öğrendi! İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar..

İpek, kafasına takılan bir detayın peşini bırakmadı ve bulduğu ipuçları onu yıllar önceki bir vakaya götürdü. İpek, bu geçmiş davada Şahin'in yanlış kişiyi mahkum ettirmiş olabileceğini keşfetti.

Araştırmasını derinleştiren İpek, sonunda Şahin'in büyük sırrını öğrendi. Artık Şahin'in sert mizacının ve duvarlarının sebebini biliyordu. Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinde ise hiç beklemediği çok sert bir tepki aldı.

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