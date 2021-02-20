HaberlerGaleriiPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız
iPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız
iPohe telefon kullananlar kameranın yanındaki küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? İşte günlük hayatta sıklıkla gördüğümüz ama ne işe yaradığını bilmediğimiz detaylar... İşte öğrenince çok şaşıracağız o bilgiler...
Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:15
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Kullandığımız telefon, giydiğimiz pantolonlar, sürekli karşılaştığımız ve "acaba neden?" diye düşündüren o detaylar hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım...