İrem Derici hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...
Ünü şarkıcı İrem Derici yaz tatilini Çeşme'de geçiren ünlü isimlerden. Son paylaşımı ile hayranlarını korkutan Derici, tatilde hastanelik oldu ve Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. İşte ünlü şarkıcının sağlık durumu....
Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:09
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Yaz tatilini Çeşme'de geçiren şarkıcı İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. İşte Derici'nin son durumu...