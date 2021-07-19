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Haberler Galeri İrem Derici hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...

İrem Derici hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...

Ünü şarkıcı İrem Derici yaz tatilini Çeşme'de geçiren ünlü isimlerden. Son paylaşımı ile hayranlarını korkutan Derici, tatilde hastanelik oldu ve Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. İşte ünlü şarkıcının sağlık durumu....

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:09
İrem Derici hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren şarkıcı İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. İşte Derici'nin son durumu...

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İrem Derici hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...

Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu.

İrem Derici hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...

Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram'da paylaştığı videoda şöyle dedi:

İrem Derici hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...

"Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach'e giderim, o ayrı."

İrem Derici hastanelik oldu! İşte sağlık durumu...

İrem Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti.

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