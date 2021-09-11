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İrem Sak ile Furkan Korkmaz yeni bir aşka yelken mi açtı?
Ünlü oyuncu İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez yan yana görüntülenen İrem Sak ve Furkan Korkmaz, soruları yanıtlamadan hızlı adımlarla basın mensuplarının yanından uzaklaştı.
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:22Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:32
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Ünlü oyuncu İrem Sak ile basketbolcu Furkan Korkmaz önceki akşam ilk kez görüntülendi. Aşk yaşadıkları iddia edilen çift, gazetecileri karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.