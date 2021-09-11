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Haberler Galeri İrem Sak ile Furkan Korkmaz yeni bir aşka yelken mi açtı?

İrem Sak ile Furkan Korkmaz yeni bir aşka yelken mi açtı?

Ünlü oyuncu İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez yan yana görüntülenen İrem Sak ve Furkan Korkmaz, soruları yanıtlamadan hızlı adımlarla basın mensuplarının yanından uzaklaştı.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:22 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:32
İrem Sak ile Furkan Korkmaz yeni bir aşka yelken mi açtı?

Ünlü oyuncu İrem Sak ile basketbolcu Furkan Korkmaz önceki akşam ilk kez görüntülendi. Aşk yaşadıkları iddia edilen çift, gazetecileri karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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İrem Sak ile Furkan Korkmaz yeni bir aşka yelken mi açtı?

Habertürk'ün haberine göre; Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan İrem Sak ile Furkan Korkmaz, Yeniköy'deki bir restorana girerken objektiflere takıldı.

İrem Sak ile Furkan Korkmaz yeni bir aşka yelken mi açtı?

"NEREDEN ÇIKTINIZ!"

Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, "Aman, siz nereden çıktınız!" diyerek tepkisini dile getirdi.

İrem Sak ile Furkan Korkmaz yeni bir aşka yelken mi açtı?

İrem Sak'ın arkasından mekana giren NBA'de Philadelphia 76ers'da forma giyen milli basketbolcu da koşar adımlarla restorana geçti.

İrem Sak ile Furkan Korkmaz yeni bir aşka yelken mi açtı?

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

İlerleyen saatlerde mekandan çıkan çift, soruları yanıtsız bıraktı.

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