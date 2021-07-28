  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Uşak'ta iki farklı iş yerinin yanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın 4 itfaiye ekibinin titiz çalışması sonucunda iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:42 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:43
İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Uşak'ta Nuri Şeker caddesi üzerinden bulunan iki farklı iş yeri yanında bulunan otluk alanda, henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçrama ihtimali olan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İtfaiyenin çalışmaları sonucunda yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Psikoloji taban puanları! 2021 psikoloji başarı sıralaması ve taban puanları
Psikoloji taban puanları! 2021 psikoloji başarı sıralaması ve taban puanları