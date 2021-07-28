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İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Uşak'ta iki farklı iş yerinin yanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın 4 itfaiye ekibinin titiz çalışması sonucunda iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:42 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





