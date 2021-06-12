Işıklı Gölü'nde ilk kez görülen papatya tarlaları görsel şölen sundu

Nilüfer tarlalarıyla ünlü gölge ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştıklarını belirten tur rehberi Özer Çetinkaya, oluşan devasa büyüklükteki papatya tarlalarının da göle ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Hem nilüferler hem de papatyaları bir anda görmenin ziyaretçileri de memnun ettiğini kaydeden Çetinkaya, "Burası Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Gölü. Bu yıl kuraklık ve su seviyesinin alçak olmasında dolayı göl üzerinde papatya tarlaları oluştu. Çok güzel bir kokusu var. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak alanı Nilüfer turlarının ardından papatya turları yapıyoruz. Çok güzel bir alan herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz. İlk defa oluştu, daha önce bu kadar oluşmuyordu. Uçsuz bucaksız, göz alabildiğince papatya tarlaları var" dedi.