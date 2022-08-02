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İşin sırrı kömür ateşinde! 150 yıldır doyulmayan lezzet İzmir Kumrusu
İşin sırrı kömür ateşinde! 150 yıldır doyulmayan lezzet İzmir Kumrusu
Adını Konak Meydanı'ndaki kuşların fiziksel özelliğine benzerliğinden alan İzmir kumrusu, 150 yıldır damaklarımızı bayram ettirmeye devam ediyor. En önemli özelliği olan susamlı ekmeğinin lezzetini tutturmak için kullanılan nohut mayası ise işinin ehli ustaların tercihi. Kömür ateşinde yapıldı mı tadına tat katılan, İzmir'in bir numaralı sokak lezzetini deneyimlemek için Tarihi Kemeraltı Çarşısı sizin için en iyi durak noktalarından biri olabilir. İzmir kumrusuna dair merak edilen her şey haberimizin detayında.
Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 14:57
Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 14:57
Kentteki fırınlarda nohut mayası kullanılarak yapılan kumru ekmeği, orta kısmı daha geniş ve uç kısımlarına doğru incelen yapısıyla şekil olarak kuşun gövdesine benzediği için bu isimle anılıyor.
İzmir kumrusu, en önemli özelliği olan üzeri susamlı ekmeğin içine İzmir tulum peyniri, domates ve yeşil biber konularak soğuk sandviç veya kızarmış sucuk, salam ve kaşarla sıcak sandviç olarak servis edilebiliyor.
Yaklaşık 150 yıldır yapıldığı bilinen kumrunun sıcak olarak servisinin 1940'lardan sonra yaygınlaştığı ifade ediliyor.
Kızartılmış ekmeğin içine mangalda pişirilen sucuk ve salam dilimleri, eritilmiş kaşar ve domatesin konmasıyla hazırlanan sıcak kumru, İzmir'in önde gelen turizm merkezi Çeşme'nin de markalaşmış sokak lezzetleri arasında yer alıyor.
Sıcak kumrunun içine tercihe göre sosis, salça veya turşu gibi malzemeler de eklenebiliyor.