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İşin sırrı kömür ateşinde! 150 yıldır doyulmayan lezzet İzmir Kumrusu

Adını Konak Meydanı'ndaki kuşların fiziksel özelliğine benzerliğinden alan İzmir kumrusu, 150 yıldır damaklarımızı bayram ettirmeye devam ediyor. En önemli özelliği olan susamlı ekmeğinin lezzetini tutturmak için kullanılan nohut mayası ise işinin ehli ustaların tercihi. Kömür ateşinde yapıldı mı tadına tat katılan, İzmir'in bir numaralı sokak lezzetini deneyimlemek için Tarihi Kemeraltı Çarşısı sizin için en iyi durak noktalarından biri olabilir. İzmir kumrusuna dair merak edilen her şey haberimizin detayında.

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 14:57 Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





