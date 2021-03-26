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İşitme engelli genci dövenler tutuklandı

Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettiğine dair görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan şüpheli ve ona yardımcı olan 2 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 18:34 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 18:35
İşitme engelli genci dövenler tutuklandı

Alınan bilgiye göre, işitme engelli E.E'yi darbettiği ileri sürülen şüpheli F.K. ile ona yardım eden E.M. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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İşitme engelli genci dövenler tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

İşitme engelli genci dövenler tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından şüpheli F.K. ile diğer zanlılar E.M. ve M.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İşitme engelli genci dövenler tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, polis merkezine başvuran işitme engelli E.E'nin, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtilmişti.

İşitme engelli genci dövenler tutuklandı

Araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer zanlılar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirilmiş, bu kapsamda zanlıların gözaltına alınmaları talimatının verildiği ifade edilmişti.

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