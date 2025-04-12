İstanbul Avcılar'da feci kaza! Metrobüse başka bir metrobüs çarptı: 10 yaralı
Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da meydana gelen feci kazada durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çaptı. Olay sonucu 10 kişi yaralanırken kaza sonrasında metrobüs seferleri aksadı büyük yoğunluk oluştu.
AA
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İstanbul Avcılar'da feci kaza! Metrobüse başka bir metrobüs çarptı: 10 yaralı
Son dakika haberi... Avcılar'da Küçükçekmece Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, saat 13.50 sıralarında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.
İstanbul Avcılar'da feci kaza! Metrobüse başka bir metrobüs çarptı: 10 yaralı
Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu metrobüste bulunan yolculardan 10 kişi çarpma ve savrulma nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandılar.
İstanbul Avcılar'da feci kaza! Metrobüse başka bir metrobüs çarptı: 10 yaralı
Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiler. İBB Sosyal Tesisleri durağında meydana gelen kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Avcılar'da feci kaza! Metrobüse başka bir metrobüs çarptı: 10 yaralı
Kaza yapan metrobüsler olay yerinden kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.