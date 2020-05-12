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İstanbul Boğazı yunuslara kaldı! İşte yunusların muhteşem dansı!
İstanbul Boğazı yunuslara kaldı! İşte yunusların muhteşem dansı!
İstanbul Boğazı'nda yunuslar görüntülendi. Koronavirüs sebebiyle sahiller ve sokaklar boş kaldı.Temizlenen denizde yunuslar görüntülendi. Yunusların muhteşem dansını Fotoğraf sanatçısı Johannes Moths çekti. İşte yunusların İstanbul Boğazı'ndaki dansı!
Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2020 Salı 16:18
Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020 Salı 16:33
İstanbul Boğazı yunuslara kaldı! İşte yunusların muhteşem dansı!
Koronavirüs nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği düştü. Sahiller boş kaldı. Temizlenen denizlerde de yunuslar görüntülendi.
İstanbul Boğazı yunuslara kaldı! İşte yunusların muhteşem dansı!
Yunusların muhteşem görüntüsü Fotoğraf sanatçısı Johannes Moths tarafından görüntülendi. Ortaya çıkan fotoğraflarda, yunusların İstanbul Boğazı'nı adeta dans pistine çevirdiği görüldü. Yunusların İstanbul manzarasıyla birlikte ortaya çıkan görüntüleri görenleri büyüledi.
İstanbul Boğazı yunuslara kaldı! İşte yunusların muhteşem dansı!
İşte Moths'un objektifinden İstanbul Boğazı'ndaki yunusların dansı...
İstanbul Boğazı yunuslara kaldı! İşte yunusların muhteşem dansı!
İstanbul Boğazı yunuslara kaldı! İşte yunusların muhteşem dansı!