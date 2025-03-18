İstanbul- Çanakkale arası 2 saate düşüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malkara'da Kınalı-Malkara Otoyolu'nun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, "Buraya Çanakkale'den geldik. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde şanlı geçmişimizi anarak, geleceğimizi inşa etmeye devam ediyoruz. İstiklal mücadelesini, istikbal mücadelesiyle devam ettiriyoruz. Çanakkale'deki törene katıldık ardından temel atma töreni için Tekirdağ'dayız. Bu anlamlı günde ecdadımızın bize emanet ettiği kutlu mirası yaşatmak, milletimizin yarınlarını daha güçlü, daha müreffeh kılmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültürel etkileşimin merkezi konumunda yer alan bir bölgedeyiz. Trakya, tarih boyunca kıtalar arası bir köprü görevi icra etmiştir. Stratejik konumu, ekonomik ve kültürel geçişlerin merkezinde yer alarak bölgenin ticaretini ve kalkınmasını desteklemiştir. Sanayisi, ekonomisi ve endüstrisiyle Trakya'nın en büyük ili olarak öne çıkan Tekirdağ, İstanbul ile birlikte bölgenin ekonomik gelişimine yön veren lokomotif şehirlerden biridir. Çok önemli bir sanayi kenti, ihracatçı bir ilimiz, bir taraftan da çok önemli bir tarım şehri. Dolayısıyla Trakya ülkemizin ekonomisine, Tekirdağ çok önemli katkılarda bulunan bir ilimiz" dedi.

'REKABET GÜCÜNE KATKI'

Ulaştırma sektörünün diğer tüm sektörlerden etkilenen ve tüm sektörleri etkileyen özel bir alan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bir ülkedeki ulaştırma sektörünü veya bir ildeki, bir yöredeki ulaştırma sektörünü geliştirmeden, diğer sektörlerde gidebileceğimiz mesafe de bir yere kadardır. Adeta vücuttaki damarlar gibi ulaştırma sektörü. Ne kadar güçlü bir ulaşım altyapınız varsa ekonominiz de o kadar iyi işler, diğer birçok sektörde bundan etkilenir. Bu bölgemizde turizm sektörü de var elbette. Sayın Valimiz bu projenin turizm açısından önemini anlattı. Buraya çok sayıda insanımız geliyor, yaz aylarında özellikle ve trafikte ciddi problemler yaşanıyor. Temelini attığımız bir proje, bir taraftan da turizm sektörünü rahatlatmış olacak. Sanayi sektörünün lojistik maliyetlerini, tarımın yine lojistik maliyetlerini düşürerek, tarımın ve sanayinin rekabet gücüne katkıda bulunmuş olacak" diye konuştu.