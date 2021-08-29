İstanbul'daki işi bırakıp Balıkesir'e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar

Çileği zevkle yetiştirdiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Yurt dışına ihracat yapan firmalar bizden numune aldı. Numuneler organik ve kalıntısız çıkınca bize teklifte bulundular. Şu anda büyük bir ihracatçı firmayla anlaşmamız bulunuyor. 5 ay hasat sezonumuzda bütün çileğimizi alıyorlar. Çileğimiz, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Üretimi artırmayı hedefliyoruz. Çilek, gıda sektöründe birçok şekilde kullanılıyor. Firmalara en cazip gelen tarafı ise organik olması. Çileğimizde hiçbir kanserojen madde ya da ağır metal bulunmamaktadır. Dekar başına 6 ton ürün alıyoruz. İlerleyen dönemde Balıkesir'i çilek merkezi yapmak istiyoruz."