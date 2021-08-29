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Haberler Galeri İstanbul'daki işi bırakıp Balıkesir'e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar

İstanbul'daki işi bırakıp Balıkesir'e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar

İstanbul'dan memleketleri Balıkesir'e dönen Serdar Özdemir ile amcasının oğlu Erkan Özdemir, İvrindi ilçesinde 155 dekar alanda ürettikleri çileği, Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiyor. Girişimci Serdar Özdemir, "Dekar başına 6 ton ürün alıyoruz. İlerleyen dönemde Balıkesir'i çilek merkezi yapmak istiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 12:39
İstanbul'ki işi bırakıp Balıkesir'e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar
İstanbul’ki işi bırakıp Balıkesir’e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar

İstanbul'da matbaa ve grafik işleri yapan Serdar Özdemir ve kuzeni Erkan Özdemir, 2018 yılında memleketleri Balıkesir'e dönüş yaptı. Tarımla uğraşmak için ilçede 155 dekar tarla satın alan kuzenler, organik çilek üretimine başladı.

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İstanbul'ki işi bırakıp Balıkesir'e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar
İstanbul’ki işi bırakıp Balıkesir’e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar

Yıllık 900 ton Albion cinsi çilek üreten iki kuzen, bunun yüzde 80'ini ihracatçı firma aracılığıyla Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkelere gönderiyor.

İstanbul'ki işi bırakıp Balıkesir'e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar
İstanbul’ki işi bırakıp Balıkesir’e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar

Üretim sahalarını 5 bin dekara çıkartmayı hedefleyen kuzenler, fide dikme, otlarını temizleme, hasat, çileği saplarından ayırma gibi işler için yılın 6 ayında arazide ve soğuk hava deposunda ilçeden 500 kişiye ekmek kapısı oluyor.

İstanbul'ki işi bırakıp Balıkesir'e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar
İstanbul’ki işi bırakıp Balıkesir’e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar

"BALIKESİR'İ ÇİLEK MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Girişimci Serdar Özdemir, AA muhabirine, çilek üretiminde hiçbir ilaç ya da katkı maddesi kullanmadıklarını belirterek tarladaki otları bile elleriyle biçtiklerini söyledi.

İstanbul'ki işi bırakıp Balıkesir'e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar
İstanbul’ki işi bırakıp Balıkesir’e döndüler! Şimdi yurt dışına çilek gönderiyorlar

Çileği zevkle yetiştirdiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Yurt dışına ihracat yapan firmalar bizden numune aldı. Numuneler organik ve kalıntısız çıkınca bize teklifte bulundular. Şu anda büyük bir ihracatçı firmayla anlaşmamız bulunuyor. 5 ay hasat sezonumuzda bütün çileğimizi alıyorlar. Çileğimiz, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Üretimi artırmayı hedefliyoruz. Çilek, gıda sektöründe birçok şekilde kullanılıyor. Firmalara en cazip gelen tarafı ise organik olması. Çileğimizde hiçbir kanserojen madde ya da ağır metal bulunmamaktadır. Dekar başına 6 ton ürün alıyoruz. İlerleyen dönemde Balıkesir'i çilek merkezi yapmak istiyoruz."

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