İşte 1980’ler ve 1990’ların Türkiye’si…
1980'ler ve 1990'ların başından, muhtemelen daha önce görmediğiniz fotoğraflarla, Türkiye'nin şehir manzaraları...
Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:26
Meşhur 1987 Kışı, Avcılar, Parseller… Yollar kapalı, hiç araba yok. İnsanlar yürüyerek işlerine gidiyorlar… (Foto: Nurettin Özel)
1993… Beylikdüzü
Büyükşehir Konutları'nda yaşam başlamış… Londra Asfaltı üzerinden geçen araçların seyrek oluşu, toprak yollar, devam eden inşaatlar ve yalnız başına bir üst geçit dikkat çekici…
Pendik Köprüsü. 1990'lı Yıllar.
1980'li yılların sonu. Büyükşehir Konutları yükselirken.