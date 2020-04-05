İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler

28 Mart 2000 Konya doğumlu ünlü şarkıcı Ağustos 2016'da "Cevapsız Çınlama" şarkısı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı. Virüsü karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Twitter'dan konu hakkında açıklama yaparak şunları söyledi: "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki,bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi." Şöhretle 18 yaşından önce tanışan Aleyna Tilki, reşit olmadığı için bazı mekanlarda sahne alamamıştı.