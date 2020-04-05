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Haberler Galeri İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler

İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. O yasak Aleyna Tilki başta olmak üzere pek çok ünlü ismi de kapsıyor. İşte yasağa takılan ünlü isimler.

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2020 Pazar 21:25 Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2020 Pazar 21:37
İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler
İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler

28 Mart 2000 Konya doğumlu ünlü şarkıcı Ağustos 2016'da "Cevapsız Çınlama" şarkısı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı. Virüsü karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Twitter'dan konu hakkında açıklama yaparak şunları söyledi: "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki,bana bir şey olmadı şuan. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi." Şöhretle 18 yaşından önce tanışan Aleyna Tilki, reşit olmadığı için bazı mekanlarda sahne alamamıştı.

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İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler
İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler
Alpay Şayhan - 2002 doğumlu. Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filminde rol aldı. Çeşitli dizilerde oynadı.
İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler
İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler
Berke Acar 26 Kasım 2002 İzmir doğumlu. Ege'nin Hamsisi, Siyah İnci, Yeşil Deniz, Beyaz Karanfil ve Böyle Bitmesin isimli dizilerde rol aldı.
İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler
İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler
Nehir Çağla Yaşar - 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Hititya: Madalyonun Sırrı isimli filmde rol aldı.
İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler
İşte 20 yaş yasağına takılan ünlüler
Çağla Şimşek- 2002 yılında İstanbul doğdu. Oyunculuk yapıyor. Küçük Gelin ve Kayıp Prenses dizilerinde rol aldı
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