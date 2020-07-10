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Haberler Galeri İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi 

İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi 

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili kararının ayrıntıları ortaya çıktı. İşte 19 sayfalık kararın detayları... Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi...

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 18:49 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020 Cuma 18:50
İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi
İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya ile ilgili verdiği kararın ayrıntıları ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı 2020/2595 no'lu karar tam 19 sayfa… Karar, oy birliği ile 'Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin başvurusu üzerine alındı.

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İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi
İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi

İŞTE O KARAR

Kararın sonuç bölümünde şunların kaydedilmesi dikkat çekti: "Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı, yukarıda yer verilen mevzuat, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararları kapsamında değerlendirildiğinde; Ayasofya'nın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizle güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu,

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İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi
İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi

Ayasofya'nın, vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu,

İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi
İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi

Vakıf senedinin, hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu,
Devletin, vakıf varlığının, vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü, vakıf mal ve hakları ile ilgili olarak vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmama yönünde de negatif yükümlülüğünün bulunduğu, kuşkusuzdur.

İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi
İşte Danıştay’ın tarihi Ayasofya kararı! 86 yıllık hasret sona erdi

Bu durumda, Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, bu hususlar dikkate alınmaksızın Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uygunluk görülmemiştir."

Nazif KARAMAN/SABAH

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