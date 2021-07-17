İşte Ege'nin bayram havası

Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) bölgenin kuzeyinin (Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin) yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.