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Haberler Galeri İşte Ege'nin bayram havası

İşte Ege'nin bayram havası

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu hafta sonunda Ege Bölgesinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde beklenen hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren azalarak bayramın ilk yarısında mevsim normalleri civarında, ikinci yarısında tekrar artarak normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:54
İşte Ege'nin bayram havası

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi hava tahminini açıkladı. Yapılan açıklamada yer alan bayramdaki hava tahminleri şöyle: "Bu hafta sonu (17-18/07/2021 Cumartesi-Pazar) bölge (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) bölgemizde yağış beklenmiyor.

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İşte Ege'nin bayram havası

Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) bölgenin kuzeyinin (Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin) yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte Ege'nin bayram havası

Bu hafta sonunda mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece üzerinde beklenen hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren azalarak bayramın ilk yarısında mevsim normalleri civarında, ikinci yarısında tekrar artarak normallerin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir"

İşte Ege'nin bayram havası
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