İşte Ege'nin bayram havası
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu hafta sonunda Ege Bölgesinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde beklenen hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren azalarak bayramın ilk yarısında mevsim normalleri civarında, ikinci yarısında tekrar artarak normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:53
Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:54
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi hava tahminini açıkladı. Yapılan açıklamada yer alan bayramdaki hava tahminleri şöyle: "Bu hafta sonu (17-18/07/2021 Cumartesi-Pazar) bölge (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) bölgemizde yağış beklenmiyor.
Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) bölgenin kuzeyinin (Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin) yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu hafta sonunda mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece üzerinde beklenen hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren azalarak bayramın ilk yarısında mevsim normalleri civarında, ikinci yarısında tekrar artarak normallerin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir"