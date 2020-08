İşte Meghan Markle ve Prens Harry'nin bilinmeyenleri!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin belki de en olaylı çifti Meghan Markle ve Prens Harry oldu. Bu ikili her yaptıklarıyla gündeme gelmeyi başardı. İngiltere'den ayrılıp ABD'ye yerleşen çift hakkında her şey merak ediliyor. Peki, düğün döneminde neler oldu? İkili hakkında yazılan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitap bazı gerçekleri ortaya döktü.