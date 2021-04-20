İşyerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı

Olay, saat 17.00 sularında Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Nida Ergin (43) işyerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklandı.