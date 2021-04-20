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İşyerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işyerinde çalıştığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan berber Nida Ergin ağır yaralandı. Şüphelinin Ergin'i bıçakladıktan sonra "Kayınvalidene o tapuları vereceksin" şeklinde bağırdığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 19:25 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 19:26
İşyerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı

Olay, saat 17.00 sularında Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Nida Ergin (43) işyerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklandı.

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İşyerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ergin, sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşyerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı

Ergin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin Ergin'i bıçakladıktan sonra "Kayınvalidene o tapuları vereceksin" şeklinde bağırdığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İşyerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İşyerinde bıçaklı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı
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