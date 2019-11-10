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İzmir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2019 Pazar 10:05 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2019 Pazar 11:05
İzmir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla İzmir'de tören yapıldı.

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İzmir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

İzmir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti.

İzmir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

AA

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