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'İzmir Baba' Sancar Maruflu, son yolculuğuna uğurlandı
'İzmir Baba' Sancar Maruflu, son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de kalp ve solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden ve kentte 'İzmir Baba' olarak bilinen Sancar Maruflu, düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Maruflu'nun ağabeyi Selçuk Maruflu, "Sancar çok iyi bir insandı. Çok iyi bir bürokrasi insanıydı. Eğer kalbinde İzmir sevdası olmasaydı, daha farklı yerlerde olabilirdi. Ancak İzmir sevdası onun İzmir'de kalmasını sağladı. Onu çok özleyeceğiz. Çok üzgünüz" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 18:20
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 18:23
İzmir'in tanınmış ismi iletişim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Sancar Maruflu, geçen pazar günü kalp ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Karşıyaka'nın köklü ailelerinden olan, 'İzmir Baba' olarak tanınan Sancar Maruflu için bugün Karşıyaka'da anma töreni düzenlendi. Törende Maruflu için konuşmalar yapıldı
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Maruflu'yu çok özleyeceklerini ifade ederek, "Sancar ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İzmir onu hiç unutmayacak" dedi
Maruflu'nun ağabeyi Selçuk Maruflu, "Sancar çok iyi bir insandı. Çok iyi bir bürokrasi insanıydı. Eğer kalbinde İzmir sevdası olmasaydı, daha farklı yerlerde olabilirdi. Ancak İzmir sevdası onun İzmir'de kalmasını sağladı. Onu çok özleyeceğiz. Çok üzgünüz" diye konuştu
Maruflu'nun oğlu Cevat Ziya Maruflu, "Hastalığının son zamanlarında bacakları ağrıyordu. Doktorlar bacaklarının kesilmesi gerektiğini söylemişti ancak o yürümek istediği için izin vermedi. Ayakta kalmak istedi. İyi olmayacağını kendisi de bildiği halde bize hiç belli etmedi. Onu çok hasta gördüğüm zamanlarda bile güçlü duruyordu. Annemin ölmesine çok üzülmüştü. Kendisini çok yıpratmıştı. Çok iyi bir insandı. Onu hiç unutmayacağız" dedi
Maruflu'nun kendisinin çok yakın arkadaşı olduğunu ifade eden gazeteci Okan Yüksel ise, "Biz onunla kardeş gibiydik. Her yere birlikte giderdik. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyusun" diye konuştu. Konuşmaların ardından, Maruflu'nun naaşı, Beşikçioğlu Camii'nden kılınan ikindi namazı sonrası Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.