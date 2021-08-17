'İzmir Baba' Sancar Maruflu, son yolculuğuna uğurlandı

Maruflu'nun oğlu Cevat Ziya Maruflu, "Hastalığının son zamanlarında bacakları ağrıyordu. Doktorlar bacaklarının kesilmesi gerektiğini söylemişti ancak o yürümek istediği için izin vermedi. Ayakta kalmak istedi. İyi olmayacağını kendisi de bildiği halde bize hiç belli etmedi. Onu çok hasta gördüğüm zamanlarda bile güçlü duruyordu. Annemin ölmesine çok üzülmüştü. Kendisini çok yıpratmıştı. Çok iyi bir insandı. Onu hiç unutmayacağız" dedi