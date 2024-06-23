İzmir bombası "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesinde yerini aldı

"İLK 5'E GİRMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İstanbul'dan tatil için İzmir'e gelen Fatma Akançolakoğlu, "2018'de buraya geldiğimizde, ilk kez tadına baktığımızda inanamadık. 'Keşke İstanbul'da da olsa' dedik. Bayram tatilinde buraya gelince mutlaka oraya da götürmemiz gerektiğini düşündüm. İstanbul'da da var ama buranın lezzeti başka. Listede 14 değil ilk 5'e girmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Eskişehir'den gelen ve ilk kez kurabiyenin tadına bakan Enes Türk de İzmir bombasını arkadaşından duyduğunu, sosyal medyada da gördüğünü anlattı. Kente İzmir bombası yeme heyecanıyla geldiğini aktaran Türk, "Gerçekten geldiğimize değdi, aşırı güzel. Tadı damağımda. Efsane bir şey, herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.