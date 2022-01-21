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Haberler Galeri İzmir Bozdağ'daki Gölcük Gölü buz tuttu

İzmir Bozdağ'daki Gölcük Gölü buz tuttu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı. Gölün tamamının buzla kaplanmasıyla ördek ve karabatakların aç kalmaması için esnaf, buz tutan göle yem bıraktı.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 13:52
İzmir Bozdağ’daki Gölcük Gölü buz tuttu

Bozdağ'daki 1049 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'nde pazartesi gününden bu yana etkili olan karla sıcaklık da sıfırın altında 7 dereceye kadar geriledi.

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İzmir Bozdağ’daki Gölcük Gölü buz tuttu

Gölün tamamının buzla kaplanmasıyla ördek ve karabatakların aç kalmaması için esnaf, buz tutan göle yem bıraktı.

İzmir Bozdağ’daki Gölcük Gölü buz tuttu

Kış döneminde kar tatili yapmak isteyenleri kendisine çeken mahallede beyaz örtü ve buz tutan göl, güzel manzaralar oluşturdu.

İzmir Bozdağ’daki Gölcük Gölü buz tuttu

Mahalle esnaflarından Nazmiye Sönmez, gölün uzun süredir buz tutmadığını belirterek bu dönemde tatil yapmayı tercih edenlerin şanslı olduğunu, yarı yıl tatiliyle birlikte özellikle hafta sonu yoğun ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

İzmir Bozdağ’daki Gölcük Gölü buz tuttu

BELİNE İP BAĞLAYARAK BUZUN ÜZERİNDE YÜRÜME ÇALIŞTI

Göl kıyısına piknik yapmaya gelen vatandaşların buzun üzerinde yürümeye çalışmaları dikkat çekti. Bazı vatandaşların bellerine ip bağlayarak buzun üzerinde yürüdükleri görüldü.

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