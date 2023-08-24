İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararını tanımadı! Vatandaş ile polisi karşı karşıya getirdi

İzmir'de vatandaşın korkulu rüyası haline gelen Harmandalı Çöp Depolama alanı mahallelinin çabası sonucu mahkeme kararı ile kapatıldı. Üzerinden 1 ay geçmesine rağmen mahkeme kararını uygulamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk tanımaz tavırları polis ile vatandaşı karşı karşıya getirdi. Vatandaşları çöplüğe giden yol üzerinden uzaklaştıran polis, önce çevik kuvvet aracılığı ile çevre güvenliği aldı, ardından da çöp kamyonlarının geçişine izin verdi.
Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 12:49 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 13:17