  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes ilçesinde kurmayı planladığı, katı atıkları elektrik ve gübreye çevirecek olan tesis, başta tarım alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle tepki çekti.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 18:49 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 18:50
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki

Bugün yapılması planlanan ÇED toplantısı yaşanan gerginlik sonrası köylülerin tepkisi üzerine gerçekleşmedi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki

ÇED raporu olmamasına rağmen ihalenin yapıldığını belirten vatandaşlar, "ÇED raporu alınmadan, hükümetin oluru alınmadan ihale yapılmış arkadaşlar. Eğer çok arzu ediyorlarsa Büyükşehir Başkanımız gitsin Harmandalı da ev alıp çöplüğün karşısında otursun" diyerek tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 bin metrekarelik alanda kurulacak olan ve Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarını elektrik ve gübreye çevirecek tesisin yapımı ve 15 yıllık işletmesi için, 13 Şubat'ta ihale düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki

10 megavat enerji üretim ve 2 bin ton kapasiteli katı atık tesisi ihaleyi, en yüksek teklifi veren Doğu Star Elektrik Üretim AŞ. kazandı. Yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırımla bölgede tesis kuracak olan şirket, 15 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne kira vererek tesisi işletme hakkına da sahip olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki

Tesis ihalesinin ÇED raporu beklenmeden yapıldığını belirten bölge halkı, yapılacak yerin yanlış olduğunu vurguladı. Bölgede turizm ve tarım faaliyetlerinin yapıldığı kaydedildi. İzmir'in yüzde 60 içme suyunu destekleyen Tahtalı Barajı'yla, DSİ'nin bu barajı destekleyen 6 pompası ve yer altı sularının da bölgede bulundu hatırlatıldı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hikayeleri birbirinden farklı! İşte dünyanın en ilginç asansör yolculukları
Hikayeleri birbirinden farklı! İşte dünyanın en ilginç asansör yolculukları
  • SON DAKİKA