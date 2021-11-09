İzmir Çakalburnu Lagünü deniz maruluyla kaplandı

'İKİSİNİN DE NEDENİ KİRLİLİK'

Denizlerin fosseptik gibi kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Aşırı kirlilik, Türkiye denizlerinin genel bir sorunu haline geldi. Müsilaj mikroorganizmadır, deniz marulu ise makro organizmadır. Aslında ikisinin de nedeni denizdeki kirliliktir. Bir an önce bütün denizlerdeki arıtma tesislerinin çalışması lazım. İzmir, Avrupa'nın en iyi arıtma tesisine sahip olan bir bölgedir ancak kaçaklar olduğu için başımıza bu geliyor. Nüfusumuz ciddi anlamda artıyor. 60'lı yıllarda 27 milyon iken şu anda 85 milyona çıktı. Bu nüfusun çok büyük çoğunluğu da denize 200 kilometre mesafede yaşamaktadır. Bunun anlamı denize daha fazla kirlilik vermek demektir" açıklamalarında bulundu.