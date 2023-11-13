İzmir Çeşme’de göçmen faciası! Lastik bot battı 5 kişi hayatını kaybetti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kleopatra Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Düzensiz göçmenlerden 5'inin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi, denizdeki 1 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.