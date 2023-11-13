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Haberler Galeri İzmir Çeşme'de göçmen faciası! Lastik bot battı 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir Çeşme'de göçmen faciası! Lastik bot battı 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun batması üzerine 5 kişi hayatını kaybetti. Denizde kaybolduğu belirtilen 2 kişiyi bulmak için ise helikopter destekli çalışma başlatıldı.

AA

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 13:17

İzmir Çeşme’de göçmen faciası! Lastik bot battı 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde batan lastik bottaki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Bottaki 6 kişi kurtuldu, denizde kaybolduğu belirtilen 2 kişiyi bulmak için helikopter destekli çalışma başlatıldı.

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İzmir Çeşme’de göçmen faciası! Lastik bot battı 5 kişi hayatını kaybetti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kleopatra Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Düzensiz göçmenlerden 5'inin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi, denizdeki 1 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir Çeşme’de göçmen faciası! Lastik bot battı 5 kişi hayatını kaybetti

Ekipler, 4'ü denizde, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Düzensiz göçmenlerin, lastik botta batmadan önce 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine kayıp 2 kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

İzmir Çeşme’de göçmen faciası! Lastik bot battı 5 kişi hayatını kaybetti

Denizde ve karada, helikopter desteğiyle süren arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de katıldığı bildirildi.

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