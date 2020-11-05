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İzmir depremi sonrası acı itiraf: Yıkılacağını biliyorduk
İzmir depremi sonrası acı itiraf: Yıkılacağını biliyorduk
Son dakika haberine göre, İzmir'deki deprem felaketinde çok sayıda bina enkaza dönüşürken bazıları da ağır hasarlar aldı. Erol Kaya depremde çöken Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi. Enkazdan çıkarılan cansız bedenleri hüzünle izlerken, "Ben harç taşırken inşaatta yürümeye korkuyordum. Üstüne bastığımız zemin titriyordu. Sürekli kullanılan malzemeler, ustalar değişiyordu. İlk depremde yıkılacağını biliyorduk." dedi.
Giriş Tarihi: 5 Kasım 2020 Perşembe 09:59
Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2020 Perşembe 09:59
İzmir depreminde çok sayıda bina enkaza dönüşürken bazıları da ağır hasarlar aldı. Bayraklı'da en fazla hasar gören binaların olduğu alanlardan biri de Barış Sitesi'nin olduğu mahalle.
30 yıl önce mandalina bahçesi olan bu mahalle şimdi binalarla dolu. Ancak depremin ardından burası da sadece bina temellerinin kaldığı bir tarlaya dönüşecek.
Erol Kaya, depremde çöken Barış Sitesi ve etrafındaki ağır hasarlı binaların yapım aşamasında çalışan inşaat işçisi. O bu mahalleye geldiğinde burası tarla ve bahçelerden oluşuyordu.
Hürriyet'in haberine göre, 28 yıl önce Ağrı'dan İzmir'e inşaatlarda çalışmak için geldiğini söyleyen Kaya, "İlk önce şu anda çökmek üzere olan Barış Sitesi'nin yanındaki Cumhuriyet Sitesi'nde sıva ustası olarak çalıştım.
Daha sonra Barış Sitesi yapılmaya başladı. Orada da arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Biz inşaatında çalıştık ama o binalara hiç güvenmedik" diyor.