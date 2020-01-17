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> İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın "Madagaskarlı" sakinlerine özel kış menüsü
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın "Madagaskarlı" sakinlerine özel kış menüsü
Farklı iklim koşullarından yüzlerce hayvanın yaşadığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Madagaskarlı sakinleri lemurlar, soğuklara karşı yuvalarına kurulan doğal gazlı ısıtıcı ve özel kış menüsü ile korunuyor
Giriş Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 12:32Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 12:34
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İzmir'deki doğal yaşam parkının tropikal iklimlere alışkın sakinlerinden lemurlar, soğuk havalara karşı yuvalarına döşenen doğal gazlı ısıtma sistemleri ve özel kış menüsü ile korunuyor.
Sasalı bölgesinde aslandan kaplana, zürafadan lemura 138 türden 2 bin 600'ün üzerindeki hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görevliler, hayvanların soğuk havadan olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcıyor.
Soğuğa dayanıklı yılan, ayı, su kaplumbağası, şahin, akbaba, kartal gibi hayvanlar içgüdüsel olarak daha az hareket ederek yiyecek tüketimlerini en aza indirdi.
Parktaki konforlu koşullar nedeniyle kış uykusuna yatmayan bu hayvanlar, soğuk kış günlerini yuvalarında geçirmeyi tercih ediyor. Tropik ya da yarı tropik iklimlerin hayvanları ise doğalarına uygun olmayan soğuk havayla daha fazla hareket edip günlerini güneşin altında veya ısıtıcının karşısında geçirerek mücadele ediyor.
Soğuğu sevmeyen hayvanlar arasında yer alan fil, zürafa, maymun, lemur, aslan, kaplan, puma gibi türlerin daha dayanıklı olması için yem miktarları da yaklaşık yüzde 20 artırıldı.