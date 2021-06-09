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Haberler Galeri İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri

İzmir Büyükşehir Belediyesince Sasalı Bölgesi'nde 425 bin metrekare alan üzerinde kurulan İzmir Doğal Yaşam Parkı, dünyanın farklı coğrafyalarından getirilen yüzlerce çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor.

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 16:06 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 16:06
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri

134 türden yaklaşık 3 bin 500 yaban hayvanı, doğal yaşam alanlarından esinlenerek oluşturulan alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri

Doğal Yaşam Parkı'nda yeni dünyaya gelen yavru bir boz ayı, annesiyle birlikte kendilerine ayrılan alanda vakit geçiriyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri

Kapalı alanlarının bulunduğu kapıdan zaman zaman annesiyle bahçeye çıkan yavru boz ayı, doğal yaşam parkını ziyarete gelen vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

AA

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri
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