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Haberler Galeri İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri! Sıcaklar onları da zorluyor

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri! Sıcaklar onları da zorluyor

Süren yüksek sıcaklıklar hayvanları da etkiliyor. Tüm yurtta etkisini sürdüren kavurucu sıcaklardan İzmir de nasibini alırken kentteki Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri de zaman zaman 40 dereceyi aşan hava karşısında zorlanıyor.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:01
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri! Sıcaklar onları da zorluyor

Tüm yurtta etkisini sürdüren kavurucu sıcaklardan İzmir de nasibini alırken kentteki Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri de zaman zaman 40 dereceyi aşan hava karşısında zorlanıyor.

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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri! Sıcaklar onları da zorluyor

Hayvanlar, Doğal Yaşam Parkı uzmanlarının özel olarak hazırladığı buzlu meyve ve etlerle beslenirken, heybetli görünümleriyle dikkat çeken kaplanlar ise yaşam alanlarındaki ağaç gölgelerinde dinleniyor ve buradaki gölete girerek serinliyor.

AA

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri! Sıcaklar onları da zorluyor
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri! Sıcaklar onları da zorluyor
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri! Sıcaklar onları da zorluyor
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