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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinleri! Sıcaklar onları da zorluyor

Süren yüksek sıcaklıklar hayvanları da etkiliyor. Tüm yurtta etkisini sürdüren kavurucu sıcaklardan İzmir de nasibini alırken kentteki Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri de zaman zaman 40 dereceyi aşan hava karşısında zorlanıyor.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





