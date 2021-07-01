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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe

İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli etkili olacağını araştırıyor. İşte 1 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:28
İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? izmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İşte 1 Temmuz Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe

ALİAĞA
01.07.2021 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇELİKLER, AYT PETROL, EGETAV, ULTRANS TAŞIMACILIK, ÖZERDEM DEMİR TAH.İNŞ.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ, RAFET GÜLBİL, EGE TAVUKÇULUK, ÖZYÜKSEL ULUSLARARASI, REMAT İNŞAAT, ASAYAĞ, NUSRETTİN ÜLKER, OMS METAL, REMAT NAKLİYAT GERİDÖNÜŞÜM, HANİFİ GÜRBÜZ, ASIM BALABAN, HALİM KILIÇ, DETAŞ SAÇ PROFİL DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş, GÜLŞEN METAL GERİ DÖNÜŞÜM VE CİVARLARI
01.07.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI MAHALLE GENÇLİK CADDESİ, HATUNDERE CADDESİ, M.SEVİNDİK CADDESİ, NECMİ PEHLİVAN, NURETTİN BAYRAV CADDESİ, 2405, 2406, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2429 SOKAKLARI VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe

BALÇOVA
01.07.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ,ADİLE NAŞİT,PETUNYA,SARDUNYA,GAZNELİ MAHMUT, MÜRSEL PAŞA, ŞEBBOY,KEMAL SUNAL,DUYGU,AHMET TANER KIŞLALI,SADRİ ALIŞIK, UĞUR MUMCU,AZİZ NESİN, GÜRDAL TOSUN,KERİM TEKİN,YILDIRIM UNAL,ÖZDEMİR ASAF SOKAKLAR VE CİVARI
01.07.2021 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI,SEREN,SANDAL SOKAKLAR VE CİVARI
01.07.2021 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ:AYHAN IŞIK,AZİZ NESİN,SADRİ ALIŞIK,GÜRDAL TOSUN,KERİM TEKİN,YILDIRIM ÜNAL,HİKMET ŞİMŞEK,ŞEBBOY,ADİLE NAŞİT SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe

BAYINDIR
01.07.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ALANKÖY MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
01.07.2021 09:00 11:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA FURUNLU MAHALLESI TR-7 TRAFOSU TAMAMINDA
01.07.2021 11:00 13:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA FURUNLU MAHALLESI TR-2 TRAFOSU TAMAMINDA
01.07.2021 14:00 16:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA DEMIRCILIK MAHALLESINDEKI TM-1 7/1 TRAFOSU TAMAMINDA
01.07.2021 16:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA YAKACIK MAHALLESI TR-4 TRAFOSU TAMAMINDA

İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe

BERGAMA
01.07.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YUKARICUMA MAHALLESİ VE CİVARLARI
01.07.2021 10:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMOBA, DURMUŞLAR, YENİLER, ALHATLI, KAPLAN MAHALLELERİ VE CİVARLARI
01.07.2021 10:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞISTAN, CEVİZLİGARAJ, CENNET, ARAPLI MAHALLELERİ VE CİVARLARI

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