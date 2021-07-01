İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Perşembe

ALİAĞA
01.07.2021 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇELİKLER, AYT PETROL, EGETAV, ULTRANS TAŞIMACILIK, ÖZERDEM DEMİR TAH.İNŞ.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ, RAFET GÜLBİL, EGE TAVUKÇULUK, ÖZYÜKSEL ULUSLARARASI, REMAT İNŞAAT, ASAYAĞ, NUSRETTİN ÜLKER, OMS METAL, REMAT NAKLİYAT GERİDÖNÜŞÜM, HANİFİ GÜRBÜZ, ASIM BALABAN, HALİM KILIÇ, DETAŞ SAÇ PROFİL DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş, GÜLŞEN METAL GERİ DÖNÜŞÜM VE CİVARLARI
01.07.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI MAHALLE GENÇLİK CADDESİ, HATUNDERE CADDESİ, M.SEVİNDİK CADDESİ, NECMİ PEHLİVAN, NURETTİN BAYRAV CADDESİ, 2405, 2406, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2429 SOKAKLARI VE CİVARLARI