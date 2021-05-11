İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

MENEMEN
11.05.2021 09:00 17:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI ÇAVUŞKÖY, BURUNCUK MAHALLELERİ, İLYASOĞULLARI HAYVANCILIK, ÖZMETAL DEMİR ÇELİK, İZ-SU BURUNCUK VE ÇAVUŞKÖY ACİL İÇME, ZİYA ŞAHİN, MUSTAFA ÇALIŞKAN, MUSTAFA KARAKUYU NAK., MEHMET KIRAL, AĞIR HADDECİLİK, ATİLLA ŞENKAYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
11.05.2021 09:00 17:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI KESİKKÖY, MUSABEY MAHALLELERİ TAMAMI, TÜRKELLİ MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
11.05.2021 17:00 19:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI CAMİKEBİR MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CADDESİ, BÜLENT ECEVİT BULVARI, AHIDIDIR, ESATPAŞA MAHALLELERİ SEYREKKÖY CADDESİ, OKKAOĞLU SOKAK, KASIMPAŞA MAHALLESİ YÖRÜKEFE SOKAK, PRF.MUAMMER AKSOY CADDESİ, ATATÜRK MAHALLESİ(HIDIRTEPE) 1522, 1528/1 SOKAKLARI, İZ-SU HIDIRTEPE POMPA İSTASYONU, ULS DOĞALTAŞ MADENCİLİK, GLOBAL YÜN, MARKO MOZAİK, MEHMET ŞAKİR, MEHMET GÜRBIYIK, UZUNBAY PLASTİK, RIFAT ERDUR, KENAN YORGANCIOĞLU, ŞEREF ŞİMŞEK, MEHMET ÇANKAYA, HALİT YİĞİT, ŞEFİK AYAZ, ALİ UYSAL, TOPRAK SU KANALLARI, GENEO İYİ UYARLAR, İBB ATIK, SEYREK KÖPEK BARINAĞI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI