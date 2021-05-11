  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisinin yaşanacağı merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini paylaştı. Buna göre İzmir'de Konak, Urla, Menemen gibi ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 11 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 09:26 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 09:31
İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri pandemi döneminde en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 11 Mayıs Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

BAYRAKLI
11.05.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7232,7231,7226,7246,7249,7244,7236/2,7236 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7014,1660,7010,7233,7234,7202 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7061,7092,7093,7090 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7045,7043,7039,7044/1 SOKAKLAR VE CİVARI
11.05.2021 12:15 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7070,7077,7075 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

KARŞIYAKA
11.05.2021 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1813/4,CENGİZ KOCATOROS,1814 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
11.05.2021 09:00 15:00 OG ARIZA BAKIM ONARIM BAĞYURDU İZMIR CAD., İSMAIL ER CAD., KUMOVA SOKAK,MERCANKÖŞK SOKAK, KARAMEHMET SOKAK, ÇIÇEK SOKAKLARI VE CIVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

KONAK
11.05.2021 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHTAP MAHALLESİ,GÜRÇEŞME CADDESİ,3575-3575/1-3576-3572-3578-3582-3586-3588 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

MENEMEN
11.05.2021 09:00 17:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI ÇAVUŞKÖY, BURUNCUK MAHALLELERİ, İLYASOĞULLARI HAYVANCILIK, ÖZMETAL DEMİR ÇELİK, İZ-SU BURUNCUK VE ÇAVUŞKÖY ACİL İÇME, ZİYA ŞAHİN, MUSTAFA ÇALIŞKAN, MUSTAFA KARAKUYU NAK., MEHMET KIRAL, AĞIR HADDECİLİK, ATİLLA ŞENKAYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
11.05.2021 09:00 17:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI KESİKKÖY, MUSABEY MAHALLELERİ TAMAMI, TÜRKELLİ MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
11.05.2021 17:00 19:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI CAMİKEBİR MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CADDESİ, BÜLENT ECEVİT BULVARI, AHIDIDIR, ESATPAŞA MAHALLELERİ SEYREKKÖY CADDESİ, OKKAOĞLU SOKAK, KASIMPAŞA MAHALLESİ YÖRÜKEFE SOKAK, PRF.MUAMMER AKSOY CADDESİ, ATATÜRK MAHALLESİ(HIDIRTEPE) 1522, 1528/1 SOKAKLARI, İZ-SU HIDIRTEPE POMPA İSTASYONU, ULS DOĞALTAŞ MADENCİLİK, GLOBAL YÜN, MARKO MOZAİK, MEHMET ŞAKİR, MEHMET GÜRBIYIK, UZUNBAY PLASTİK, RIFAT ERDUR, KENAN YORGANCIOĞLU, ŞEREF ŞİMŞEK, MEHMET ÇANKAYA, HALİT YİĞİT, ŞEFİK AYAZ, ALİ UYSAL, TOPRAK SU KANALLARI, GENEO İYİ UYARLAR, İBB ATIK, SEYREK KÖPEK BARINAĞI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor!
Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor!