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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 12 Eylül Pazar

İzmir elektrik kesintisi 12 Eylül Pazar

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesinti detaylarını araştırıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 12 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 09:51 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 09:54
İzmir elektrik kesintisi 12 Eylül Pazar

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 12 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

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İzmir elektrik kesintisi 12 Eylül Pazar

ALİAĞA
12.09.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, 2209, 2210, 2211, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226 SOKAKLARI VE CİVARLARI

BAYRAKLI
12.09.2021 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TOKİ ,ALİ ACAR İNŞ.

İzmir elektrik kesintisi 12 Eylül Pazar

BERGAMA
12.09.2021 09:30 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇİTKÖY MAHALLESİ VE CİVARLARI

BEYDAĞ
12.09.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MUTAFLAR MAHALLESI ORTA SOKAK TR2 VE KARAKUZU SOKAK TR3

İzmir elektrik kesintisi 12 Eylül Pazar

BUCA
12.09.2021 08:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERT YAPI KOOP,SEYHAN MAHALLESİ,605, 606, 607, 608, 611, 620, 621 SOKAKLAR VE CİVARI
12.09.2021 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ODUNKAPI,TÜRKYILMAZ,YILDIZ,FEVZİ PAŞA,KAHRAMANMESCİT,KONAK,UĞUR,ÜLKÜ, KESTELLİ,TAN MAHALLELERİ,436,442,834,839,842,845,916,917,918 SOKAKLAR VE CİVARI
12.09.2021 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR AYDIN TREN YOLU ÜZERİ HAT BOYU CADDESİ, 642, 643 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 12 Eylül Pazar

DİKİLİ
12.09.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ VE CİVARLARI

FOÇA
12.09.2021 10:30 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOCAMEHMETLER MAHALLESİ MEHMET AKSÜT, ASLAN NAKLİYAT, BİNALİ BAL VE OKTAY UYGUN, GÜLSEREN PEKİN, GÜLDEM TAVUKÇULUK VE CİVARLARI

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