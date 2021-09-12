İzmir elektrik kesintisi 12 Eylül Pazar

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesinti detaylarını araştırıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 12 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 09:51Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 09:54
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İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 12 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....