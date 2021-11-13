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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 13 Kasım Cumartesi

İzmir elektrik kesintisi 13 Kasım Cumartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintileri olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 13 Kasım Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 08:51 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 08:51
İzmir elektrik kesintisi 13 Kasım Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 13 Kasım Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları....

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İzmir elektrik kesintisi 13 Kasım Cumartesi

BAYINDIR
13.11.2021 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEREKÖY TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
13.11.2021 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma FATIH MAH. TM-1 5/5 VE 5/6 NUMARALI TRAFOLARI TAMAMINDA

BAYRAKLI
13.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE MAHALLESİ,2091/1,2091,2120/2,2091/3,2120/7 SOKAKLAR VE CİVARI
13.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEK MAHALLESİ,ŞEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ,2091/1,2091 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 13 Kasım Cumartesi

BERGAMA
13.11.2021 09:00 17:00 OG BAKIM ONARIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BAYATLI KOOP. EGE ÜNİVERSİTESİ VE ILICA CİVARI
13.11.2021 09:00 10:00 OG BAKIM ONARIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ HÜMA TESİSLERİ VE ILICA CİVARI
13.11.2021 16:00 17:00 OG BAKIM ONARIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ HÜMA TESİSLERİ VE ILICA CİVARI

BEYDAĞ
13.11.2021 08:00 10:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma BAYDAĞ İLÇESI TAMAMI
13.11.2021 15:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma BAYDAĞ İLÇESI TAMAMI

İzmir elektrik kesintisi 13 Kasım Cumartesi

BORNOVA
13.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL,SARNIÇ,GÖKÇELER,ÖZBEK ,KURUDERE MAHALLELERİ,SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU, EŞREFTÜRKÖZ,TURKCELL,VODAFONE,AVEA BAZ İSTASYONLARI,ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ.ŞANTİYESİ, OPET,MUSTAFA ULUDAĞ, FESİH KUŞ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ, GENÇ İNŞAAT, KALYON İNŞAAT,JANDARMA VE CİVARLARI
13.11.2021 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ RAFETPAŞA,ALTINDAĞ,ÇAMDİBİ MAHALLELERİ,5352,5356,5374,5375,5376,5377,5378,5379,5381, 5456,5460,5470,5490,5490/2,5492,5499/1 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 13 Kasım Cumartesi

BUCA
13.11.2021 08:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU MAHALLESİ,ŞEHİR ER MEHMET ÇADIRCI CADDESİ
13.11.2021 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKSU MAHALLESİ,687/10,687,687/3,688 SOKAKLAR VE CİVARI
13.11.2021 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,BALIK HALİ,SOĞUK HAVA DEPOSU,BUCASPOR TESİSLERİ,PAR İNŞAAT,EGE İMREN BALIKÇILIK

KARABURUN
13.11.2021 10:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım TR-29 MORDOĞAN MAH. 471 , 472 , 473 , 474 , 475 , 476 , 478 , 480 , 481 , 482 , 483 , 485 , 488 , SOKAKLARI VE CIVARI

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