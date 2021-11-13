İzmir elektrik kesintisi 13 Kasım Cumartesi

BORNOVA
13.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL,SARNIÇ,GÖKÇELER,ÖZBEK ,KURUDERE MAHALLELERİ,SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU, EŞREFTÜRKÖZ,TURKCELL,VODAFONE,AVEA BAZ İSTASYONLARI,ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ.ŞANTİYESİ, OPET,MUSTAFA ULUDAĞ, FESİH KUŞ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ, GENÇ İNŞAAT, KALYON İNŞAAT,JANDARMA VE CİVARLARI
13.11.2021 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ RAFETPAŞA,ALTINDAĞ,ÇAMDİBİ MAHALLELERİ,5352,5356,5374,5375,5376,5377,5378,5379,5381, 5456,5460,5470,5490,5490/2,5492,5499/1 SOKAKLAR VE CİVARI