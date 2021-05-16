  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Pazar

İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Pazar

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik bugünün kesinti planını duyurdu. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:57 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 10:00
İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Pazar

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 16 Mayıs Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Pazar

BORNOVA
16.05.2021 09:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAÇAM KÖYÜ,KARAÇAM KORUKENT KOOP.,KARAÇAM ZİRVEKENT KOOP., HÜSEYİN ŞENTÜRK, KUZUOĞLU RESTAURANT,ÇAMİÇİ KÖYÜ VE ÜST TARAFLARI, SABRİ SEVENOĞLU,DOKTOR VİLLASI,EMİN TURGAYLI BESİ ÇİFTLİĞİ,KAYADİBİ KÖYÜ, SABUNCU BELİ TÜNELİ TAŞKIRMA SANTİYESİ(KALYON İNŞ),NECMETTİN UZUN, SEBAHATTİN TÜNBELEKÇİLER,BOTAŞ,İZSU KARAÇAM İÇMESUYU POMPASI, YAŞAR BACARA,KARAÇAM MAHALLESİ, İSTANBUL CADDESİ, KARAÇAM YOLU BATI ANADOLU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ, BP KAVUKLAR BENZİN İSTASYONU KARAÇAM KÖY GİRİŞİ KARŞISI MANİSA YOLU, YASEMİN TARIM KARAÇAM KÖYÜ,KARAÇAM SU POMPA, ORMAN DEPOLARI KARAÇAM KÖYÜ,TURKCELL İLETİŞİM AŞ. EĞRİDERE BAZ İSTASYONU VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Pazar

KARABAĞLAR
16.05.2021 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,3891/3-3892-3892/1,2-3893/1-3898-3898/1,2,3,4,3910-3911-3911/2,3-3912-3913-3914 SOKAKLAR VE CİVARI
16.05.2021 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,3911-3915-3915/1-3918-3918/1,2,3-3919/2-3920 SOKAKLAR VE CİVARI
16.05.2021 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEVRİM MAHALLESİ,ESKİ İZMİR CADDESİ,3753/1,2,7,8,10,11,12,14,24-3915-3916-3919-3921-3759-3759/1 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Pazar

MENEMEN
16.05.2021 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SEMRA ÖNAL, BAKİ CELEP, REFİK İYİUYURLAR, MEHMET ACAR, KURULTAK GIDA, ALTINTAŞ GIDA, DEY PAMUK ÇIRÇIR, ÜÇ KUZENTARIM, DOĞAN ÇANDARLI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Pazar

ÖDEMİŞ
16.05.2021 09:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GERELI MAHALLESI OVA

TORBALI
16.05.2021 09:00 12:30 OG ARIZA BAKIM ONARIM ÇAPAK MH. 2594 SK.2570,2545,

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir hava durumu! O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 16 Mayıs Pazar hava durumu...
İzmir hava durumu! O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 16 Mayıs Pazar hava durumu...