İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Pazar

BORNOVA
16.05.2021 09:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAÇAM KÖYÜ,KARAÇAM KORUKENT KOOP.,KARAÇAM ZİRVEKENT KOOP., HÜSEYİN ŞENTÜRK, KUZUOĞLU RESTAURANT,ÇAMİÇİ KÖYÜ VE ÜST TARAFLARI, SABRİ SEVENOĞLU,DOKTOR VİLLASI,EMİN TURGAYLI BESİ ÇİFTLİĞİ,KAYADİBİ KÖYÜ, SABUNCU BELİ TÜNELİ TAŞKIRMA SANTİYESİ(KALYON İNŞ),NECMETTİN UZUN, SEBAHATTİN TÜNBELEKÇİLER,BOTAŞ,İZSU KARAÇAM İÇMESUYU POMPASI, YAŞAR BACARA,KARAÇAM MAHALLESİ, İSTANBUL CADDESİ, KARAÇAM YOLU BATI ANADOLU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ, BP KAVUKLAR BENZİN İSTASYONU KARAÇAM KÖY GİRİŞİ KARŞISI MANİSA YOLU, YASEMİN TARIM KARAÇAM KÖYÜ,KARAÇAM SU POMPA, ORMAN DEPOLARI KARAÇAM KÖYÜ,TURKCELL İLETİŞİM AŞ. EĞRİDERE BAZ İSTASYONU VE CİVARLARI