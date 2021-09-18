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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!

İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait detaylı kesinti planını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 18 Eylül cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:42 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:45
İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!
İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre 18 Eylül'de İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!
İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!

BERGAMA
18.09.2021 09:30 10:30 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YUKARIKIRIKLAR, HAMZALI, KALEARDI, GÖKÇEYURT, AVUNDURUK, ÇAMTEPE, ÜÇTEPE, AHMETBEYLER, ÇİTKÖY, FERİZLER, DOĞANCI, ÖRENLİ, PİREVELİER, YORTANLI, ÇÜRÜKBAĞ, ÇELTİKÇİ, DEREKÖY, EĞİLLER, KIRCALAR, SARICAOĞLU, İNEŞİR, ÜRKÜTLER, TOPALLAR, SINIRADA, ORUÇLAR, EKİZLER, KARALAR, GÜLTEPE, KATRANCI, HALİLAĞALAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
18.09.2021 09:30 17:30 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇİTKÖY, AHMETBEYLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
18.09.2021 16:30 17:30 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YUKARIKIRIKLAR, HAMZALI, KALEARDI, GÖKÇEYURT, AVUNDURUK, ÇAMTEPE, ÜÇTEPE, AHMETBEYLER, ÇİTKÖY, FERİZLER, DOĞANCI, ÖRENLİ, PİREVELİER, YORTANLI, ÇÜRÜKBAĞ, ÇELTİKÇİ, DEREKÖY, EĞİLLER, KIRCALAR, SARICAOĞLU, İNEŞİR, ÜRKÜTLER, TOPALLAR, SINIRADA, ORUÇLAR, EKİZLER, KARALAR, GÜLTEPE, KATRANCI, HALİLAĞALAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!
İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!

BORNOVA
18.09.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ RAFET PAŞA MAHALLESİ,YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ,5055,5153,5056,5146,5157, 5156,5153 SOKAKLAR VE CİVARI
18.09.2021 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ RAFET PAŞA MAHALLESİ,5153,5149,5152,5234 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!
İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!

BUCA
18.09.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN MAHALLESİ,KIRGIZİSTAN,AZERBEYCAN CADDELERİ,1202/8,1202,1202/6, 1202/10, 1225, 1202/2, 1202/3, 1214, 1202/5, 1212, 1202/1, 1202/4, 1202/7 SOKAKLAR VE CİVARI
18.09.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ, BAŞARI CADDESİ, ERDEM, 51, 47, 40, 34 SOKAKLAR İLE YAYLACIK MAHALLESİ, BAŞARI CADDESİ, 162, 164, 168, 176, 167, 170, 179, 165, 172, 174, 48, 164/1, 160, 171, 51, 53, 47 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!
İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!

DİKİLİ
18.09.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ VE CİVARLARI
18.09.2021 11:00 15:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE UZUNBURUN MAHALLESİ İÇME SUYU TERFİ HATTI VE CİVARLARI

SELÇUK
18.09.2021 09:00 17:00 OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ EFES ALT KAPI DÜKKANLARI, EFES HAVA ALANI, ATATÜRK MAHALLESI KUŞADASI YOLU ÜZERI YEDI UYUYANLAR VE KAPALI SPOR SALONU CIVARLARI
18.09.2021 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 14 MAYIS MAH. ZAFER MAH. AKINCILAR CAD. ZIYA GÖKALP CAD.3005-3006 SOKAKLAR 3048 -3051 ARASI SOKAKLAR VE 4009 SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-10

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