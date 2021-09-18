İzmir elektrik kesintisi 18 Eylül Cumartesi!

BERGAMA
18.09.2021 09:30 10:30 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YUKARIKIRIKLAR, HAMZALI, KALEARDI, GÖKÇEYURT, AVUNDURUK, ÇAMTEPE, ÜÇTEPE, AHMETBEYLER, ÇİTKÖY, FERİZLER, DOĞANCI, ÖRENLİ, PİREVELİER, YORTANLI, ÇÜRÜKBAĞ, ÇELTİKÇİ, DEREKÖY, EĞİLLER, KIRCALAR, SARICAOĞLU, İNEŞİR, ÜRKÜTLER, TOPALLAR, SINIRADA, ORUÇLAR, EKİZLER, KARALAR, GÜLTEPE, KATRANCI, HALİLAĞALAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
18.09.2021 09:30 17:30 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇİTKÖY, AHMETBEYLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
18.09.2021 16:30 17:30 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YUKARIKIRIKLAR, HAMZALI, KALEARDI, GÖKÇEYURT, AVUNDURUK, ÇAMTEPE, ÜÇTEPE, AHMETBEYLER, ÇİTKÖY, FERİZLER, DOĞANCI, ÖRENLİ, PİREVELİER, YORTANLI, ÇÜRÜKBAĞ, ÇELTİKÇİ, DEREKÖY, EĞİLLER, KIRCALAR, SARICAOĞLU, İNEŞİR, ÜRKÜTLER, TOPALLAR, SINIRADA, ORUÇLAR, EKİZLER, KARALAR, GÜLTEPE, KATRANCI, HALİLAĞALAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI